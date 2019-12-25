Участники закрывшихся жилищных программ могут рассчитывать на льготы

До конца 2024 года на реализацию целевых жилищных программ будет направлено 57,5 млрд рублей.

Участники городских жилищных программ, срок которых истек в 2021 году, могут рассчитывать на содействие Петербурга в улучшении жилищных условий. Об этом сказал глава Жилищного комитета Олег Зотов.

Напомним, в 2022 году были закрыты программы "Молодёжи — доступное жильё", "Расселение коммунальных квартир" и "Развитие долгосрочного жилищного кредитования".

Приоритетное право на содействие в улучшении жилищных условий имеют:

Приоритетное право на содействие в улучшении жилищных условий имеют: молодые семьи с несовершеннолетними детьми, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, очередники федеральных льготных категорий, жители коммуналок, заемщики по ипотечным кредитам и очередники общей очереди.

Как рассказал Зотов, большинство многодетных семей, которые участвовали в программе "Молодежи — доступное жилье", уже получили соцвыплаты. Это было возможно в том случае, если они встали на городскую жилищную очередь до мая прошлого года. На данный момент осталось 211 семей, которые ждут своей очереди. Некоторые из них смогут получить квартиры в 2022 году.

Те семьи, которые встали на учет после мая 2021 года и обратились за помощью в рамках молодежной программы, теперь имеют право на получение соцвыплаты как молодые или многодетные семьи. Поддержка будет оказана до конца 2024 года.

В рамках программы "Развитие долгосрочного жилищного кредитования" в этом году содействие получат 700 семей. Кроме того, в планах Смольного расселить 1500 квартир.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, почему тяжело расселять коммунальные квартиры в Петербурге.

Фото: Piter.tv