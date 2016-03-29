Частные клиники разместили заявки на получение нескольких тысяч доз препаратов ещё летом.

Участники системы ДМС остались без одной из самых популярных вакцин — препаратов "Ультрикс" и "Ультрикс Квадри". Они не будут доступны в аптеках до конца октября, пишет РБК со ссылкой на представителей частных клиник и страховых компаний.

Дефицит вакцин объясняется возросшими поставками в государственные лечебно-профилактические учреждения для вакцинации в рамках ОМС. Некоторые частные клиники разместили заявки на получение нескольких тысяч доз препаратов ещё летом, однако получили только треть от заказанного объёма.

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