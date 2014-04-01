Участник январской акции протеста в Петербурге получил год колонии-поселения

Мужчина признал вину.

В среду, 31 марта, петербуржца Евгения Туганкова приговорили к реальному сроку за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что петербуржец не менее двух раз ударил кулаком в область головы сотрудника правоохранительных органов на Пионерской площади у ТЮЗа. Туганков признал вину, адвокат мужчины отметила, что ее подзащитный пока не хочет обжаловать решение суда. Согласно приговору, петербуржец отправится в колонию-поселение на год.

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Фото: Piter.TV