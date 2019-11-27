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После непристойного клипа Тилля Линдеманна на его участниц началась травля в Интернете
Сегодня, 22:34
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nadezhda_sib

После непристойного клипа Тилля Линдеманна на его участниц началась травля в Интернете

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Музыкант выпустил в феврале два ролика.

Стало известно, что в новом клипе Тилля Линдеманна "Till the end" с пометкой "18+" снимались россиянки. Теперь участницам поступают угрозы, сообщила "Фонтанка.ру".

Клип негативно воспринял руководитель радикального движения "Мужское государство" Владислав Поздняков. К нему присоединились другие пользователи и начали оскорблять девушек и угрожать им. 

Одна из участниц клипа, снявшаяся в пристойном эпизоде, рассказала изданию о том, что она не планирует обращаться в полицию и к Линдеманну, так как это, скорее всего, бесполезно. 

Поздняков был осужден в 2018 году, сейчас он скрывается за границей. 

Фото: Тилль Линдеманн / Instagram 

 

 

 

Теги: раммштайн, тилль линдеманн
Категории: Лента новостей, Новости России,

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