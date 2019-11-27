После непристойного клипа Тилля Линдеманна на его участниц началась травля в Интернете

Музыкант выпустил в феврале два ролика.

Стало известно, что в новом клипе Тилля Линдеманна "Till the end" с пометкой "18+" снимались россиянки. Теперь участницам поступают угрозы, сообщила "Фонтанка.ру".

Клип негативно воспринял руководитель радикального движения "Мужское государство" Владислав Поздняков. К нему присоединились другие пользователи и начали оскорблять девушек и угрожать им.

Одна из участниц клипа, снявшаяся в пристойном эпизоде, рассказала изданию о том, что она не планирует обращаться в полицию и к Линдеманну, так как это, скорее всего, бесполезно.

Поздняков был осужден в 2018 году, сейчас он скрывается за границей.

Фото: Тилль Линдеманн / Instagram