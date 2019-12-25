Участие в ПМЭФ подтвердили более 17 тысяч человек

ПМЭФ пройдёт 14-17 июня.

Участие в ПМЭФ-2023 подтвердили более чем 17 тысяч гостей. Как отметили в пресс-службе Росконгресса, гости приедут из 130 стран и территорий.

Советник президента РФ, ответственный секретарь Антон Кобяков напомнил, что форум – это инструмент коммуникации между обществом и властью, определяющим темп и глубину происходящих в стране преобразований.

ПМЭФ пройдёт 14-17 июня.

Также стало известно, что власти Петербурга готовы заключить соглашения на сумму более 500 млрд рублей в рамках ПМЭФ. В частности, губернатор упомянул такие проекты, как строительство депо скоростного трамвая Купчино от Славянки, создание новых производств разной направленности (от электроники и фармацевтики до проектов по возрождению в городе тяжелого машиностроения).

Фото: Piter.TV