Учащаяся медколледжа отравилась неизвестным веществом в квартире на Дмитровском

Девушка попала в больницу в тяжелом состоянии.

Днем 15 февраля в полицию Петербурга обратились медики Детской городской больницы №19 и рассказали о госпитализации 16-летней девушки, учащейся медицинского колледжа, с отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии. Установлено, что она отравилась неизвестным веществом в квартире на Дмитровском проспекте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали, что молодой человек разбился насмерть, выпав из окна 25-этажки на улице Федора Абрамова.

Фото: Piter.TV