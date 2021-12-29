Учащаяся медколледжа отравилась неизвестным веществом в квартире на Дмитровском

Днем 15 февраля в полицию Петербурга обратились медики Детской городской больницы №19 и рассказали о госпитализации 16-летней девушки, учащейся медицинского колледжа, с отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.
Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии. Установлено, что она отравилась неизвестным веществом в квартире на Дмитровском проспекте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы писали, что молодой человек разбился насмерть, выпав из окна 25-этажки на улице Федора Абрамова.
Фото: Piter.TV
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