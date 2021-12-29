Молодой человек разбился насмерть, выпав из окна 25-этажки на улице Федора Абрамова

Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Днем 15 февраля возле 25-этажного дома на улице Федора Абрамова нашли труп человека, лежащего лицом вниз. Об этом стало известно Piter.TV.

Умершим оказался молодой человек 1996 года рождения. Он погиб, упав с неустановленной высоты указанного дома. Его труп направили в морг для установления точной причины смерти.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. Устанавливается наличие камер видеонаблюдения.

Ранее на Тореза обнаружили тела двух подростков на асфальте.

Фото: Piter.TV