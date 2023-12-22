В уборке центра Петербурга после Нового года участвовали почти 50 единиц спецтехники

Ещё 74 единицы техники были задействованы для ограничения движения на улицах ради обеспечения безопасности горожан и гостей города.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин вместе с коллегами провел осмотр в центре города, поверив уровень уборки после новогодних праздников. Как уточнил чиновник в своём Telegram-канале, особое внимание было уделено уборке мусора, очистке тротуаров и подходов к метро.

По оценке Разумишкина, после праздника город выглядит очень аккуратно, а уборка была выполнена на хорошем уровне. Закончив обход на Стрелке Васильевского острова, одной из туристических достопримечательностей, вице-губернатор отметил, что тротуары были обработаны антиобледенительными материалами.

В центральной части Северной столицы после Нового года работал 151 коммунальный специалист и 49 единиц спецтехники, ещё 74 единицы техники были задействованы для ограничения движения на улицах ради обеспечения безопасности горожан и гостей города.

Ранее мы сообщили о том, что в новогоднюю ночь петербургская полиция задержала более 3 тыс. иностранных граждан.

Фото: Telegram / Разумишкин