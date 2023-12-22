Петербургские депутаты выступили за лишение муниципалов полномочий по уборке детских площадок

В городе насчитывается около 7 тыс. детских и спортивных площадок, из них около пяти тыс. принадлежат муниципалитетам.

Полномочия по уборке детских и спортивных площадок в Петербурге предложили передать администрациям районов. Такая инициатива получила поддержку депутатов городского ЗакСа на первом чтении на заседании, которое состоялось в среду, 31 января.

Как уточнил один из соавторов законопроекта депутат Всеволод Беликов, средства на уборку детских и спортивных площадок в администрациях районов есть, и никакого перераспределения не потребуется.

По оценке парламентария, в городе насчитывается около 7 тыс. детских и спортивных площадок, из них около пяти тыс. принадлежат муниципалитетам. Фактически, как указано в пояснительной записке, поддержку по поддержанию чистоты на этих объектах уже оказывали предприятия, подчиненные районным администрациям. Более того, на это отводятся средства из бюджета районов. Муниципалитеты также имеют право в рамках своих полномочий помогать с уборкой детских и спортивных площадок, подчеркнул Беликов.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе одобрили ускоренное заключение Смольным международных соглашений о сотрудничестве.

Фото: Piter.TV