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Ubisoft выпустила релизный трейлер игры Assassin’s Creed: Mirage

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Игра выйдет в свет 16 ноября.

Французская компания-идатель Ubisoft выпустила в социальных сетях на собственном YouTube-канале релизный трейлер компьютерной игры Assassin"s Creed: Mirage VR. В презентационном ролике раскрывается, что ключевыми героями проекта станут Эцио, Коннор и Кассандра. Речь идет о персонажах, которые ранее уже появлявшиеся во франшизе. На видео главный герой Басим ибн Исхак демонстрирует зрителям свое мастерство паркура и навыки в скрытных убийствах. Новая история проекта Assassin"s Creed: Mirage развернется в иракской городе Багдаде. События будут происходить с протагонистом за 20 лет до событий версии Assassin"s Creed: Valhalla. Официальный релиз проекта запланирован на 16 ноября.

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Фото и видео: YouTube / Ubisoft

Теги: assassin's creed mirage, ubisoft, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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