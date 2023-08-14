Эти и другие обновления появятся в новом сезоне игры.

Студия Ubisoft представила трейлеры новых операции и оперативницы в Tom Clancy"s Rainbow Six Siege. Видео опубликовали на YouTube-канале разработчика игры.

Операция получила название Heavy Mettle. Новую оперативницу представили с позывным Ram. Она представляет атакующий отряд из Южной Кореи. Ключевым оружием персонажа стал гаджет BU-GI Auto-Breacher, который после запуска разрушает полы и другие объекты. Эти и другие обновления появятся в новом сезоне игры, о котором подробно рассказали на презентации 13 августа.

Ранее THQ Nordic поделилась геймплеем Last Train Home.

Видео: YouTube / Ubisoft