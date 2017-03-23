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Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии"

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Новинка рассчитана на кооперативное прохождение.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".  Ролик опубликован на официальном канале компании в YouTube. 

Авторы проекта заявили, что игра рассчитана на кооперативное прохождение. В технических характеристиках заявлено минимум двое игроков. Геймерам предстоит работать вместе и решать местные головоломки, взаимодействуя с предметами.

Отмечается, что поклонники вернутся в трилогию "Песков времени".

Ранее мы сообщали о том, что Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.

Видео:Ubisoft/YouTube

Теги: ubisoft, vr-аттракцион
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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