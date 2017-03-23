Новинка рассчитана на кооперативное прохождение.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии". Ролик опубликован на официальном канале компании в YouTube.

Авторы проекта заявили, что игра рассчитана на кооперативное прохождение. В технических характеристиках заявлено минимум двое игроков. Геймерам предстоит работать вместе и решать местные головоломки, взаимодействуя с предметами.

Отмечается, что поклонники вернутся в трилогию "Песков времени".

Ранее мы сообщали о том, что Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.

Видео:Ubisoft/YouTube