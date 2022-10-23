Хозяин дачи во Всеволожском районе до смерти избил собутыльника

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В воскресенье, 11 июня, в полицию обратился житель Всеволожского района Ленобласти с заявлением о том, что он до смерти избил своего собутыльника. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-служба Следственного комитета по городу и области.

Как было установлено, 47-летний мужчина пришёл в гости на дачный участок к своему знакомому-ровеснику. Они распивали спиртные напитки, а затем один полез с кулаками на другого. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Хозяин обнаружил, что знакомый не подаёт признаков жизни только под утро.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Ранее в Ленобласти задержали водителя, несколько раз переехавшего на автомобиле пожилую женщину.

Фото: Piter.TV