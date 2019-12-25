Убийцу и поджигателя будут судить в Волховском районе

Подозреваемый привлекал внимание оперативников и ранее.

Следственный отдел по городу Волхов завершил расследование по делу умышленного поджога частного дома, который совершил 32-летний житель Смоленской области в садоводстве Пупышево. В результате пожара погибли знакомые преступника. Кроме того, мужчина обвиняется в ряде других преступлений против личности. Об этом стало известно Piter.TV.

Согласно материалам дела, 1 декабря 2019 года шумная компания собралась в доме за распитием спиртного. Через некоторое время хозяева дачного участка уехали: между гостями вспыхнула ссора, в результате которого подозреваемый нанес удар ножом в сердце одному из присутствующих. Перепугавшись, преступник решил замести следы и поджег дом, забыв о еще одном человеке, который спал в одной и комнат. Последнему оставшемуся в доме удалось спастись: его разбудил лай собак.

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.



По ходатайству следователя обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в суде.



Ранее мы рассказали о том, что поджигатель Infiniti на проспекте Кузнецова попал в камеру видеонаблюдения.

Фото: Piter.TV