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Убийца сына из поселка Мга отправился под стражу
Сегодня, 13:16
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Cherepanov

Убийца сына из поселка Мга отправился под стражу

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Его судьбу решит суд.

Следствие отправила под стражу 57-летнего мужчину, который предположительно убил собственного сына в поселке Мга Кировского района. На данный момент доказательства по делу передали в суд, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Ленобласти.

Преступление случилось в ночь на 30 марта 2019 года. Обвиняемый вместе со своим сыном распивали алкоголь, когда между ними возникла ссора. Во время стычки мужчина ударил сына ножом в живот. От раны потерпевший скончался на месте. Все это произошло на глазах у бывшей жены подозреваемого. Тогда же правоохранители возбудили уголовное дело за убийство.

Это не первое криминальное происшествие в поселке за лето 2019 года. Ранее Piter.TV сообщал о том, что во Мге трехлетнюю девочку избили молотком.

Фото: Pixabay

Теги: ленобласть происшествие, мужчина убил сына, поселок мга
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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