Убийца сына из поселка Мга отправился под стражу

Его судьбу решит суд.

Следствие отправила под стражу 57-летнего мужчину, который предположительно убил собственного сына в поселке Мга Кировского района. На данный момент доказательства по делу передали в суд, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Ленобласти.

Преступление случилось в ночь на 30 марта 2019 года. Обвиняемый вместе со своим сыном распивали алкоголь, когда между ними возникла ссора. Во время стычки мужчина ударил сына ножом в живот. От раны потерпевший скончался на месте. Все это произошло на глазах у бывшей жены подозреваемого. Тогда же правоохранители возбудили уголовное дело за убийство.

Это не первое криминальное происшествие в поселке за лето 2019 года. Ранее Piter.TV сообщал о том, что во Мге трехлетнюю девочку избили молотком.

Фото: Pixabay