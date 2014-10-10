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В квартирном пожаре в поселке Мга пострадали супруги
Сегодня, 11:44
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В квартирном пожаре в поселке Мга пострадали супруги

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Предварительная причина происшествия – возгорание электропроводки из-за перегрузки.

В квартирном пожаре в поселке Мга в Ленобласти пострадали супруги. Их госпитализировали в Шлиссельбургскую больницу, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Из жилища на улице Дзержинского ночью 30 апреля забрали 58-летнего мужчину и 53-летнюю женщину. У первого зафиксировали ожоги рук, грудной клетки и предплечья, а также отравление продуктами горения. Жена получила отравление дымом. После оказания помощи их отправили на амбулаторное лечение.

Предварительная причина происшествия – возгорание электропроводки из-за перегрузки. Все обстоятельства выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что 67-летняя женщина оказалась в реанимации после пожара на ее участке в деревне Сторожно. Полыхали частный дом, баня, амбар и два сарая на общей площади 132 "квадрата".

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, поселок мга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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