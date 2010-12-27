Мужчина сядет на 19 лет за хладнокровное убийство 11-летнего петербуржца

Преступник не менее 19 раз ударил потерпевшего по голове и еще два по шее, а затем задушил его руками.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении Дастонбека Жалилова. По версии обвинения, мужчина хладнокровно убил 11-летнего мальчика. Об этом сообщают городские СМИ.

Преступление произошло 26 января 2018 года. Мужчина подловил мальчика возле дома №101 по Витебскому проспекту. Обвиняемый решил убить школьника, чтобы отомстить его родителям. Согласно материалам дела, Дастонбек Жалилов нанес не менее 19 ударов по голове и еще два по шее потерпевшего. После он задушил свою жертву руками. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

После содеянного мужчина закопал тело в куче строительного мусора неподалеку от дома, где совершил преступление. На судебном заседании Жалилов отрицал вину.

Суд внимательно ознакомился со всеми материалами дела и вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 19 лет в колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV