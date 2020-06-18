В Иркутске чиновник попытался сбежать от полиции после получения взятки.

Убегающий от следователей российский чиновник попал на видео. Ролик опубликовали представители Следственного комитета России на собственном YouTube-канале. Они объяснили, что на видеозапись попал глава департамента инженерных коммуникацией и жилищного фонда комитета городского обустройства в Иркутске. Мужчина попытался сбежать от представителей закона после того, как получил взятку.

На кадрах видно, что подозреваемый в костюме судорожно бегает по коридору, а после выбегает на улицу. Там его задерживают представители закона. Правоохранители спрашивают мужчину о том, зачем он пытался сбежать. Чиновник опровергает эту попытку.

Следствие считает, что чиновник в конце 2019 года получил взятку за помощь в победе в аукционе. Одна из компаний-участников пыталась незаконно получить контракт на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения. Подозреваемый якобы запросил за свои услуги 200 тысяч рублей. В настоящее время фигурант расследования арестован на два месяца по решению Октябрьского районного суда.

В Иркутской области за сутки скончались 7 человек с коронавирусом.

Видео: Youtube/ Следственный комитет Российской Федерации