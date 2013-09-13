Жившие 54 млн лет назад приматы страдали от кариеса

Предполагается, что кариес у них появился из-за чрезмерного употребления сахара.

Палеонтологи из США проводили раскопки в штате Вайоминг и изучили следы окаменелых останков древних приматов. Они выяснили, что приматы, которые жили 54 млн лет назад, страдали от кариеса. Статья была опубликована в журнале Scientific Reports.

Речь идет про приматов вида Microsyops latidens. Причем была обнаружены останки, которые хорошо сохранились. Таким образом ученым удалось изучить тысячи окаменелых зубов и челюстей приматов. В 77 случаях был обнаружен кариес. Предполагается, что кариес у приматов появился из-за чрезмерного употребления сахара, который содержался в их пище. Это могли быть фрукты.

Проанализировав образцы, ученые пришли к выводу, что кариесом не болели ранние и поздние представители приматов изучаемого вида. Это говорит о том, что рацион животных менялся в зависимости от меняющихся вокруг растений. Возможной причиной этого могло быть изменение климата.

Фото: pixabay