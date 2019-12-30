У 60-летнего жителя Зеленогорска украли часы за 183 тысячи

Вор отжал стеклопакет на кухне.

В Зеленогорске из таунхауса бизнесмена украли дорогие часы. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Неизвестный пробрался в дом 60-летнего директора компании по производству облицовочных материалов на Липовой улице. Это произошло в период с 13 января (утро) по 14 января (вечер). Злоумышленник смог отжать стеклопакет на кухне.

Вор забрал наручные часы Maurice Lacroix стоимостью 183 789 рублей. Полиция изъяла отпечатки пальцев подозреваемого.

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