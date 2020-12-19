У жителей области появится возможность дистанционно освоить азы цифровой трансформации

Онлайн-курс рассчитан на 20 часов.

Жители Ленинградской области смогут пройти бесплатный онлайн-курс "Цифровая трансформация. Быстрый старт", чтобы освоить азы цифровой трансформации.

Курс из семи блоков рассчитан на 20 часов с теоретическими и практическими материалами. Отмечается, что для региона является приоритетной задача по подготовке кадров для цифровой экономики и опережающего технологического развития – она прописана в федеральном проекте "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".

Ранее мы писали, что стало известно, как область отпразднует 94-летие.

Фото: Pixabay