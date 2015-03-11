Стало известно, как область отпразднует 94-летие

Тематикой праздника стала концепция "Источник наших достижений".

В четверг, 11 марта, организационный комитет озвучил тематику празднования 94-й годовщины Ленинградской области. В этом году празднование будет посвящено "Источнику наших достижений".

Идея объединяет празднование Года чистой воды, 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и 80-летие начала работы Дороги жизни. В пресс-службе администрации региона добавили, что гости смогут побывать на гастрофестивале, а гвоздем программы станет "Симфония чистой воды" в исполнении Симфонического оркестра области.

Программу для детей подготовит студия "Союзмультфильм": в парке "Песчанка" во Всеволожске покажут мультфильмы на большом экране и проведут конкурсы от ростовых кукол любимых мультгероев.

Ранее мы писали, что в Ленобласти выделили 50 миллионов рублей на субсидии садоводствам.

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