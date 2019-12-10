С парковки "Мега Дыбенко" угнали Lexus за 4,5 млн рублей

Машина застрахована и оборудована сигнализацией.

Накануне в полицию Петербурга обратился 54-летний бизнесмен из Якутска. Он заявил о краже своего автомобиля марки Lexus RX350L. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, машину угнали в период с 20:00 до 20:30 с подземной парковки ТЦ "Мега Дыбенко". Сумма ущерба составила 4,5 млн рублей.

Автомобиль застрахован и оборудован сигнализацией. По камерам видеонаблюдения видно, как в Lexus садится мужчина 35-40 лет и уезжает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что у менеджера фирмы из Ленобласти угнали иномарку за 4,8 млн рублей.

Фото: pixabay.com