У ворот Мариинской больницы нашли избитого петербуржца

Мужчину без сознания обнаружили утром 13 августа у ворот Мариинской больницы на Литейном проспекте. Об этом стало известно Piter.tv.
Пострадавшим оказался 43-летний петербуржец. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом двух рёбер и ушибами. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Сам мужчина заявил, что его избил охранник медицинского учреждения. Подозреваемого – 26-летнего жителя Калужской области – задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На выходных в Петербурге мужчина ударил ножом продавца за отказ снизить цену за арбуз.
Фото: Piter.tv
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