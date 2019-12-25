У ворот Мариинской больницы нашли избитого петербуржца

Подозреваемым оказался охранник больницы.

Мужчину без сознания обнаружили утром 13 августа у ворот Мариинской больницы на Литейном проспекте. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшим оказался 43-летний петербуржец. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом двух рёбер и ушибами. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Сам мужчина заявил, что его избил охранник медицинского учреждения. Подозреваемого – 26-летнего жителя Калужской области – задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На выходных в Петербурге мужчина ударил ножом продавца за отказ снизить цену за арбуз.

Фото: Piter.tv