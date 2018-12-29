В Колпино у водителя изъяли 300 граммов амфетамина

Водителя задержали.

В Колпино сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, в котором обнаружили почти 300 граммов амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации сотрудников полиции, вечером 16 января 2019 года на улице Веры Слуцкой в автомобиле "Киа Рио", за рулем которой был 32-летний местный житель, нашли и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. . Экспертиза показала, что содержимое пакета - амфетамин массой 271,5 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ).

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Фото: Piter.TV