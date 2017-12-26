Стало известно, в каком сейчас состоянии водитель, въехавший в людей на "Славянском бульваре"

В Москве оперативники не могут допросить шофера из-за серьезной травмы виновника ДТП.

Медики диагностировали у шофера, въехавшего на станцию столичного метро “Славянский бульвар” кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает “ТАСС”.

В настоящее время мужчина госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии. Из-за серьезных проблем со здоровьем, сотрудники правоохранительных органов не могут допросить пострадавшего. Известно, что причиной травмы стал резкий удар во время аварии.