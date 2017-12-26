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Стало известно, в каком сейчас состоянии водитель, въехавший в людей на "Славянском бульваре"

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В Москве оперативники не могут допросить шофера из-за серьезной травмы виновника ДТП.

Медики диагностировали у шофера, въехавшего на станцию столичного метро “Славянский бульвар” кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает “ТАСС”.
 
В настоящее время мужчина госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии. Из-за серьезных проблем со здоровьем, сотрудники правоохранительных органов не могут допросить пострадавшего. Известно, что причиной травмы стал резкий удар во время аварии. 
 
Напомним, что автобус днем 25 декабря врезался в толпу людей на территории московского метрополитена. В результате аварии погибло четыре человека. По версии следствия, есть две возможные причины ДТП: ошибка водителя, управляющего транспортным средством или неисправность автобуса. Представители завода-изготовителя отвергают, что столкновение произошло из-за поломки техники. 
Теги: авария , автобус , дтп , москва , московское метро , наезд на людей , славянский бульвар
Категории: Картина дня Происшествия Новости СПб

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