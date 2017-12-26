Стало известно, в каком сейчас состоянии водитель, въехавший в людей на "Славянском бульваре"

Медики диагностировали у шофера, въехавшего на станцию столичного метро “Славянский бульвар” кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает “ТАСС”.
В настоящее время мужчина госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии. Из-за серьезных проблем со здоровьем, сотрудники правоохранительных органов не могут допросить пострадавшего. Известно, что причиной травмы стал резкий удар во время аварии.
Напомним, что автобус днем 25 декабря врезался в толпу людей на территории московского метрополитена. В результате аварии погибло четыре человека. По версии следствия, есть две возможные причины ДТП: ошибка водителя, управляющего транспортным средством или неисправность автобуса. Представители завода-изготовителя отвергают, что столкновение произошло из-за поломки техники.