ГАЗ: Скорее всего, водитель вообще не пытался тормозить на "Славянском бульваре"

Представители "Группы ГАЗ" сообщили, что во время аварии у метро "Славянский бульвар" водитель, вероятно, вообще не задействовал тормозную систему.

Предположительно, въехавший в подземный переход у метро "Славянский бульвар" водитель мог не задействовать тормозные системы. Пресс-служба "Группы ГАЗ", в которую входит выпустивший автобус Ликинский завод, отмечает, что в модели ЛИАЗ-5292.60 стоит двухконтурная тормозная система. Кроме того, она дополнительно подстрахована вторым уровнем резервирования. Если бы была задействована любая из этих систем или торможение двигателем было применено, то "автобус бы гарантированно остановился". Об этом сообщает "Интерфакс".

Предварительное исследование показало, что колеса перед началом движения были резко вывернуты вправо. Машина значительно отклонилась от маршрута. Автобус был новым. Его выпустили в 2016 году, а на учет поставили только в январе 2017.

В результате трагедии в подземном переходе на погибло четыре человека, более десяти ранены. Ранее Piter.tv передавал, что появилось видео момента аварии у метро "Славянский бульвар" в Москве.

Видео: Piter.tv