У уличных торговцев около Мовсковского вокзала забрали зарядки и наушники

В Петербурге у незаконных торговцев начали изымать товар. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.
Комитет получил право изымать товары 5 мая. Если у продавцов нет соответствующих документов, то его товар заберут, а сам он понесет ответственность по статье "Продажа товаров в неустановленных местах".
Так на Фурштатской улице, у Московского вокзала и у метро "Чернышевская" у торговцев изъяли аксессуары для мобильных устройств – "зарядки" и наушники. Всего 270 единиц товаров. Одного продавца привлекали к административной ответственности.
Теперь такие проверки станут в Петербурге регулярными.
В начале марта на Мурманском шоссе пресекли торговлю контрафактным алкоголем.
Фото: ККИ
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