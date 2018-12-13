У уличных торговцев около Мовсковского вокзала забрали зарядки и наушники

За незаконную продажу товары у продавцов теперь будут изымать.

В Петербурге у незаконных торговцев начали изымать товар. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Комитет получил право изымать товары 5 мая. Если у продавцов нет соответствующих документов, то его товар заберут, а сам он понесет ответственность по статье "Продажа товаров в неустановленных местах".

Так на Фурштатской улице, у Московского вокзала и у метро "Чернышевская" у торговцев изъяли аксессуары для мобильных устройств – "зарядки" и наушники. Всего 270 единиц товаров. Одного продавца привлекали к административной ответственности.

Теперь такие проверки станут в Петербурге регулярными.

В начале марта на Мурманском шоссе пресекли торговлю контрафактным алкоголем.

Фото: ККИ