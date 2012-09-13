У тех, кто живет в Петербурге, отвага в крови

Андрей Кутепов принял участие в награждении юных героев

В рамках проекта «Дети-герои» более 200 несовершеннолетних , проявивших мужество в экстремальных ситуациях, было представлено для награждения в Совет Федерации. 20 из них сегодня приглашены в Совет Федерации на торжественную церемонию вручения медали «За мужество в спасении».

К высокой награде представлены дети от 9 до 14 лет, родом из разных уголков России. Среди награжденных девочки и мальчики, совершившиеся отважные поступки, благодаря которым спасены жизни взрослых и детей.

В числе награжденных 17-летний житель Петербурга Владимир Михайлаки. 03 апреля 2017 года парень оказался пассажиром поезда, в одном из вагона которого прогремел взрыв. Сумев собраться в экстремальной ситуации, подросток бросился помогать раненым: вытаскивал из поврежденного вагона, выводил на улицу, оказывал первую медицинскую помощь, останавливая кровь.

Андрей Кутепов выразил уверенность в том, что молодое поколение – это активные, смелые люди, умеющие быстро реагировать на ситуации и принимать решения. «Удивляет и радует, что в таком возрасте дети сумели помочь в беде слабым. Не прошли мимо, не остались равнодушными, рискуя собственной жизнью, пришли на помощь тем, кто не смог в силу возраста или обстоятельств, противостоять сложной ситуации. Я горжусь нашими ребятами и, конечно, приятно, что среди награжденных представитель Санкт-Петербурга. В городе на Неве геройство передается, мне кажется, генетически, это в крови» - отметил сенатор.

Вместе с петербуржцем награждены юные герои из Московской, Белгородской, Курской, Кемеровской областей. Своих представителей отправили Дагестан, Крым, Ингушетия, Северная Осетия, Башкортостан, Марий Эл, Саха.