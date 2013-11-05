У театра "На Литейном" восстановлены исторические фонтаны

Восстановленные фонтаны украсили Центральный, Московский и Калининский районы Санкт-Петербурга. Один из них – парные фонтаны у театра "На Литейном".

В воскресенье, 3 сентября, стали доступными для горожан и гостей Санкт-Петербурга сразу шесть восстановленных фонтанов, включая парные фонтаны возле театра "На Литейном". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Плановые работы по восстановлению фонтанов на улицах и во дворах Северной столицы начались еще в 2019 году в ответ на многочисленные обращения горожан.

Изюминкой стало восстановление парных фонтанов во дворе возле театра "На Литейном", которые были первоначально построены в 1970-е годы. Идею их восстановления предложил житель соседнего дома. Реконструкцию завершили на целый год раньше запланированного срока – в 2023 году, несмотря на то, что первоначально срок завершения работ был назначен на 2024 год.

Ранее сообщалось, что в Петербурге восстанавливают и создают новые фонтаны.

Фото: администрация Петербурга