В Петербурге восстанавливают и создают новые фонтаны

Специалисты занимаются реконструкцией шести гидротехнических объектов, среди которых парные фонтаны на Литейном проспекте и улице Комсомола, а также фонтаны на улицах Ленсовета и Решетникова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
После завершения работ количество возрожденных фонтанов в городе увеличится до 35. Проекты реконструкции учитывают архитектурный стиль прилегающих территорий, чтобы фонтаны гармонично вписались в окружение.
Кроме того, в рамках программы возрождения городских фонтанов планируется создание новых объектов. В частности, в парке "300-летия Санкт-Петербурга" будет построен новый фонтан, который станет центральным элементом композиции. Также планируется установить фонтаны на набережной реки Фонтанки и в парке "Центральный".
Восстановление и создание новых фонтанов не только украшает городскую среду, но и способствует созданию комфортных условий для отдыха горожан и туристов.
Ранее сообщалось, что 11 фонтанов в Петербурге закроют на промывку до выходных.
Фото: Piter.TV
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