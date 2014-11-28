В Петербурге восстанавливают и создают новые фонтаны

В Санкт-Петербурге продолжается программа возрождения городских фонтанов. В рамках этой программы уже восстановлены фонтаны в нескольких парках и садах города, а также в дворах жилых домов.

Специалисты занимаются реконструкцией шести гидротехнических объектов, среди которых парные фонтаны на Литейном проспекте и улице Комсомола, а также фонтаны на улицах Ленсовета и Решетникова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

После завершения работ количество возрожденных фонтанов в городе увеличится до 35. Проекты реконструкции учитывают архитектурный стиль прилегающих территорий, чтобы фонтаны гармонично вписались в окружение.

Кроме того, в рамках программы возрождения городских фонтанов планируется создание новых объектов. В частности, в парке "300-летия Санкт-Петербурга" будет построен новый фонтан, который станет центральным элементом композиции. Также планируется установить фонтаны на набережной реки Фонтанки и в парке "Центральный".

Восстановление и создание новых фонтанов не только украшает городскую среду, но и способствует созданию комфортных условий для отдыха горожан и туристов.

Ранее сообщалось, что 11 фонтанов в Петербурге закроют на промывку до выходных.

Фото: Piter.TV