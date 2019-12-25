У строящегося торгового центра у метро "Пионерская" заметили трещину в асфальте

Трещину заметили петербуржцы, о чем сообщили в соцсетях.

В среду, 7 апреля, жители Приморского района выразили беспокойство из-за строительства нового торгового центра "Голливуд", у метро "Пионерская": у места строительства на Коломяжском проспекте заметили огромную трещину в асфальте.

Горожане прозвали трещину протяженностью несколько метров "порталом в ад" и сообщили, что ходить там страшно. Снимки с места опубликовали в соцсетях. Строители в курсе о происходящем, даже установили ограждение, но асфальт пока никто не восстанавливает.

Ситуацию проанализирует Госстройнадзор.

Ранее мы писали, что покрытия Литейного моста отремонтируют будут ремонтировать до июня.

Фото: vk.com/primorsky.online