Покрытия Литейного моста отремонтируют будут ремонтировать до июня

Ремонтные работы начали сегодня.

Со среды, 7 апреля, началось действие ордера, согласно которому рабочие должны начать ремонт покрытий Литейного моста, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Документ действует до 6 июня.

Из-за работ действие по переправе ограничат с 10 по 24 апреля в зоне трамвайных путей, а также по крайним левым полосам в обоих направлениях. Съезды на Арсенальную набережную в сторону Приморского района и с Пироговской набережной на мост закроют. Для автомобилистов будет открыт западный проезд площади Ленина в обратном направлении – от улицы Комсомола на Арсенальную набережную.

Ранее мы писали, что на путепроводе на КАД в районе Пискаревского проспекта перекроют полосу движения.

Фото: Piter.TV