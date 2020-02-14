  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Покрытия Литейного моста отремонтируют будут ремонтировать до июня
Сегодня, 21:59
46
smirenny

Покрытия Литейного моста отремонтируют будут ремонтировать до июня

0 0

Ремонтные работы начали сегодня.

Со среды, 7 апреля, началось действие ордера, согласно которому рабочие должны начать ремонт покрытий Литейного моста, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Документ действует до 6 июня. 

Из-за работ действие по переправе ограничат с 10 по 24 апреля в зоне трамвайных путей, а также по крайним левым полосам в обоих направлениях. Съезды на Арсенальную набережную в сторону Приморского района и с Пироговской набережной на мост закроют. Для автомобилистов будет открыт западный проезд площади Ленина в обратном направлении – от улицы Комсомола на Арсенальную набережную.

Ранее мы писали, что на путепроводе на КАД в районе Пискаревского проспекта перекроют полосу движения.

Фото: Piter.TV

Теги: литейный мост, ремонтные работы на мосту
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии