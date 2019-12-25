У сотрудника детсада в Красносельском районе не подтвердился туберкулез

Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

У сотрудника детского сада №38 в Красносельском районе Петербурга не подтвердился диагноз "туберкулез". Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу сообщает об отмене диагноза "туберкулез" у сотрудника ГБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 38 Красносельского района. пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Однако, как сообщили в администрации детсада, малыши все равно обязаны в плановом порядке сделать пробу Манту.

В конце июля сотрудники Роспотребнадзора наведались в детский сад с проверкой в связи с информацией о болезни сотрудника. Все помещения пришлось продезинфицировать, детей и сотрудников обязали пройти медицинское обследование, а сам детсад временно закрыли.

Фото: Piter.tv