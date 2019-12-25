У сине-бело-голубых появится новый "Зенитолет"

Авиакомпания "Россия" не планирует прерывать сотрудничество с действующими чемпионами РПЛ.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что продолжать сотрудничество с футбольным клубом готовы многие спонсоры, несмотря на то, что они обеспокоены прерыванием чемпионата. Об этом пишет ТАСС.

В частности, продолжить сотрудничество с действующими чемпионами РПЛ планирует официальный перевозчик "Зенита" – авиакомпания "Россия". По словам Медведева, у клуба с ней давние отношения, в ближайшие планы входит появление нового "Зенитолета".

По словам гендиректора сине-бело-голубых, в настоящий момент важно возобновить перелеты по стране и доиграть текущий чемпионат. Он надеется, что это удастся сделать с болельщиками.

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Фото: пресс-служба ФК "Зенит"