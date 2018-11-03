Беременного подростка из Казани госпитализировали из "Галереи"

Предполагается, что девочка сбежала из дома и переехала в Северную столицу.

Юная уроженка Казани едва не родила в центральном торговом центре Петербурга. Об этом сообщило АН "Оперативное Прикрытие".



Как стало известно, 15-летнюю девочку увезли из ТРК "Галерея" с болями в области живота. Врачи Детской больницы №5 имени Филатова обнаружили у несовершеннолетней беременность.



Известно, что позднее боли прекратились, и медики оставили подростка в стационаре. Утром, 1 сентября, пациентка сбежала из больницы. Девушка приехала в город на Неве из Казани. Предполагается, что она сбежала из дома и переехала в Петербург.



Ранее мы писали о стае бродячих собак, которая набросилась на 11-летнюю девочку на углу 19-й линии и Среднего проспекта.

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