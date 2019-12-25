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У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Сегодня, 9:11
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matveyvn

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

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Граждан, которые в 1 июля будут вынуждены работать, ждёт оплата по двойному тарифу.

У россиян началась сокращенная рабочая неделя. Среда на этой неделе объявлена выходным днём из-за всероссийского голосования по поправкам в Конституции РФ.

Граждан, которые в 1 июля будут вынуждены работать, ждёт оплата по двойному тарифу.

В Роструде добавили, что за работу в этот день можно также попросить день отдыха в будущем. В таком случае работа 1 июля будет оплачена в одинарном размере.

Ранее ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию.

Теги: 1 июля, голосование по поправкам, поправки в конституции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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