Граждан, которые в 1 июля будут вынуждены работать, ждёт оплата по двойному тарифу.

У россиян началась сокращенная рабочая неделя. Среда на этой неделе объявлена выходным днём из-за всероссийского голосования по поправкам в Конституции РФ.

Граждан, которые в 1 июля будут вынуждены работать, ждёт оплата по двойному тарифу.

В Роструде добавили, что за работу в этот день можно также попросить день отдыха в будущем. В таком случае работа 1 июля будет оплачена в одинарном размере.

Ранее ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию.