Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе

После шести рабочих дней последует четыре выходных.

Роструд напоминает россиянам, что суббота, 28 апреля, будет рабочим днем, а выходной переносится на понедельник, 30 апреля. Таким образом жители России будут работать шесть дней, а отдыхать четыре. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова сотрудников пресс-службы Роструда.

Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье. Пресс-служба Роструда

В ведомстве добавили, что, согласно Трудовому кодексу, рабочий день 28 апреля должен быть короче на один час. На работу россияне выйдут в четверг, 3 мая, в обычном режиме.

Напомним, что празднование 9 мая в этом году приходится на среду. Поэтому никаких переносов и дополнительных дней отдыха не будет.

Ранее мы писали, что с 20 апреля свой маршрут возобновляют пригородные автобусы.

Фото: visit-petersburg