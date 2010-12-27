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У гендиректора петербургской компании угнали Lexus за 7 млн рублей
Сегодня, 9:54
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Alena_Zinovieva

У гендиректора петербургской компании угнали Lexus за 7 млн рублей

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Грабителям потребовалось менее получаса, чтобы совершить преступление.

В воскресенье, 3 марта, в полицию обратился генеральный директор одной из петербургских компаний. Мужчина заявил, что с парковки возле магазина "О"кей" на Богатырском проспекте пропал его автомобиль марки Lexus LX. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, черная иномарка была угнана в период с 20:00 до 20:30. Ущерб оценивается в 7 390 000 рублей. Полиция занимается поиском преступников.

Ранее мы писали, что двое незнакомцев в капюшонах угнали Toyota Camry в Петербурге.

Фото: Piter.TV

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Теги: кража автомобиля, ограбление предпринимателя, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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