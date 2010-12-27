У гендиректора петербургской компании угнали Lexus за 7 млн рублей

Грабителям потребовалось менее получаса, чтобы совершить преступление.

В воскресенье, 3 марта, в полицию обратился генеральный директор одной из петербургских компаний. Мужчина заявил, что с парковки возле магазина "О"кей" на Богатырском проспекте пропал его автомобиль марки Lexus LX. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, черная иномарка была угнана в период с 20:00 до 20:30. Ущерб оценивается в 7 390 000 рублей. Полиция занимается поиском преступников.

Ранее мы писали, что двое незнакомцев в капюшонах угнали Toyota Camry в Петербурге.

Фото: Piter.TV