Водолазы-любители нашли у берегов Кипра затонувший римский корабль с амфорами

Это первый корабль римских времен, который оказался неразрушенным.

Затонувший корабль римской эпохи с амфорами найден в море вблизи курорта Протарас на юге Кипра. Об этом сообщил кипрский департамент древностей.

Эксперты предполагают, что амфоры везли из Сирии или Киликии. Это первый корабль римских времен, который оказался неразрушенным. Такая находка поможет иначе взглянуть на масштабы торговых отношений острова с остальными римскими провинциями.

Корабль нашли водолазы-любители. Сейчас на месте уже работают археологи, студенты и волонтеры лаборатории археологических исследований Кипрского университета.

Амфора - античный керамический сосуд вытянутой или яйцеобразной формы.

Годом ранее под Каиром нашли гробницу эпохи древнеегипетских фараонов.

Фото : Департамент древностей Кипра/Spyros A.Spyrou