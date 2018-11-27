У побережья Италии на глубине 55 метров нашли уникальные кораллы

Без большого количества света они имеют очень яркие цвета.

У юго-восточного побережья Италии впервые обнаружили коралловый риф. По строению и биоразнообразию он похож на рифы Австралии и Мальдивских островов. Об этом сообщает The Guardianю

Риф нашли около города Монополи на глубине от 30 до 55 метров. Длина рифа составляет около двух с половиной километров. Он уникален тем, что даже без большого количества света кораллы имеют довольно яркие цвета.

Один их самых крупных коралловых рифов в мире был найден несколько лет назад в Мексиканском заливе на глубине 500 метров.

Фото: Natural Capital Coalition/ Twitter