У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка на второй день после рождения

Она пыталась покормить его грудью, не пройдя антиретровирусную терапию.

ВИЧ-инфицированная петербурженка может лишиться родительских прав за попытку покормить новорожденного сына грудью. Дело в том, что женщина не прошла антиретровирусную терапию. Ребенка у нее забрали на второй день после родов. Об этом сообщают городские СМИ.

Первый суд, где будет решаться вопрос относительно родительских прав, состоится в августе. Родители уже обратились за помощью к детскому омбудсмену Светлане Агапитовой.

Женщина уверяет, что не знала об опасности, которой она могла подвергнуть малыша. И отметила, что готова лечиться и лечить сына, если ему все-таки передался ВИЧ.

В мае Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей.

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