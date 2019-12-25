У петербуржцев появилась возможность отправить бесплатные новогодние открытки с Дворцовой площади

С 20 по 30 декабря каждый сможет отправить праздничное послание в любую точку мира.

В Петербурге на Дворцовой площади установят ящик для писем. Проект "Новогодняя почта" будет существовать с 20 декабря по 30 декабря. В этот период любой желающий сможет отправить новогоднюю открытку совершенно бесплатно. Об этом сообщили на портале "Петербургский дневник".

Ящик появится возле главного символа праздника - украшенной ели. Пункт будет работать ежедневно с 17 до 20 часов вечера. Волонтеры помогут горожанам и гостям Северной стллицы заполнить открытку. Кроме того, они подарят всем участникам акции сувениры. Уточняется, что письмо можно отправить в любую точку мира.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Ногу Свело!" и "Смешарики" выпустили новую версию песни "Куда уходит старый год".

Фото: Pexels