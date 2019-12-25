У петербуржцев осталось три дня на выбор места голосования 1 июля

В воскресенье 21 июня в 14:00 завершается прием заявлений граждан для голосования по поправкам в Конституцию России по месту нахождения. Об этом сообщила Санкт-Петербургская избирательная комиссия.
Пункты приема заявлений в участковых избирательных комиссиях работают по будням с 15.00 до 21.00, 20 июня с 10.00 до 16.00, 21 июня с 10.00 до 14.00.
Также подать заявление можно в МФЦ или через Госуслуги.
Какие поправки в Конституцию вынесены на голосование: список.
Фото: kremlin.ru
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