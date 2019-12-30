В Петербурге неизвестные украли смартфон и списали со счета около 3 млн рублей

Предположительно, злоумышленники передвигались на автомобиле Lifan.

Полиция Центрального района Петербурга разыскивает людей, причастных к краже мобильного телефона и списанию с расчетного счета крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 2 января в одном из баров на улице Марата. Неизвестные украли у 29-летнего петербуржца смартфон Samsung, а затем списали на различные покупки 2,9 млн рублей.

По предварительным данным, грабители передвигались на автомобиле Lifan.

Ранее мы писали, что в Петербурге расследуют дело "профессионального" альфонса.

Фото: Piter.TV