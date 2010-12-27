Петербуржец обвинил коммунальщиков в захвате пистолета

Об утрате оружия владелец сообщил спустя три года.

Утром 21 октября в петербургскую полицию обратился 44-летний мужчина и рассказал о событиях трехлетней давности. Об этом пишут "Невские новости".

По словам петербуржца, в январе 2016 года он потерял газовый пистолет ИЖ. Мужчина собирался отвезти оружие в ремонт. Когда он вышел из квартиры, то обнаружил свой автомобиль, припаркованный напротив дома №9 по Искровскому проспекту, заваленным снегом. Автомобилист, вооружившись лопатой, расчистил себе проезд. Образовавшуюся снежную насыпь захватил трактор и погрузил его на самосвал.

Добравшись до места, где можно отремонтировать пистолет, петербуржец обнаружил, что пакет с оружием исчез. Мужчина вернулся на место парковки, однако ни оружия, ни трактора там не оказалось. Об утрате владелец сообщил спустя три года. Он заявил, что раньше не смог этого сделать из-за нехватки времени.

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Фото: Piter.TV