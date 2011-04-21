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У петербургских IT-специалистов зарплата выросла на 11 тыс. рублей
Сегодня, 12:54
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У петербургских IT-специалистов зарплата выросла на 11 тыс. рублей

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На 8 тыс. рублей стали больше получать специалисты сферы "Консультирование".

В субботу, 21 мая, в России отмечается  День защиты от безработицы, в связи с чем аналитики портала hh.ru провели исследование, в котором выяснили, у  каких специалистов сильнее всего выросла зарплата в Петербурге.

Выяснилось, что больше всего повезло специалистам в области IT. Их заработная плата была поднята в среднем на 11 тыс. рублей. На 8 тыс. рублей стали больше получать специалисты сферы "Консультирование". Третье место заняли добытчики сырья. Работодатели повысили им ежемесячное денежное вознаграждение почти на 5 тысяч рублей.

Кроме того, аналитики выяснили, какие специальности сегодня являются самыми актуальными на рынке труда.  Около 32% вакансий в городе - для работников торгового дела.  Также компании нуждаются в IT-специалистах, выпускниках и студентах университетов. Актуальными оказались и специальности строительной и производственной отраслей.

Ранее на Piter.tv: чаще других своей работой довольны петербуржцы из сферы IT.

Фото: Pexels

Теги: head hunter, айтишники, заработная плата, исследование, консультирование, профессии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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