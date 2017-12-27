У пенсионера из Ленобласти украли надгробие на будущую могилу

В Кировске пенсионер лишился собственного надгробия и мотоцикла.

В Ленобласти у пенсионера похитили надгробие с местом для трех фотографий. Мужчина предполагал, что под каменным изделием похоронят его и двух близких людей.

Как стало известно Piter.TV, инцидент произошел накануне с 66-летним жителем Кировска. Пожилой человек обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже имущества из личного гаража. Выяснилось, что у потерпевшего забрали личные вещи, среди которых находилась и заготовка надгробной плиты..

Пропажу пенсионер заметил 15 января. В стене гаража, в котором хранилась каменная плита, был обнаружен пролом. Сам ритуальный предмет испарился. Кроме того, у мужчины угнали мотоцикл “Урал”, украли холодильник “Москва” и велосипед “Кама”. Причиненный ущерб оценен в 50 тысяч рублей. Делом занимается полиция.