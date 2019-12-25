У отдыхающих в "Артеке" детей выявили COVID-19

Заболевшим оперативно оказана медпомощь.

У нескольких детей, которые в настоящее время проводят свой летний отдых в Международном детском центре "Артек" в Крыму, выявлен COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения региона Антона Лясковского.

Точное количество заболевших не называется. По словам Лясовского, всем детям оказана медицинская помощь.

Все дети в хорошем состоянии, нет тяжелых, пневмонии пока не выявлено, небольшие признаки заболевания по типу ОРВИ. Антон Лясковский, замминистра здравоохранения Крыма

Он отметил, на данный момент уже проведено эпидемиологическое расследование по данной ситуации. Всех контактных переведут в обсерваторы. На территории "Артека" проводится дезинфекция всех помещений.

По словам Лясковского, если COVID-19 не получит дальнейшего распространения, лагерь будет работать в штатном режиме, а также продолжит принимать детей.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал жителей России, включая тех, кто привился от COVID-19, избегать перегрева в жаркую погоду. от также отметил, что длительное плавание может стать препятствием для выработки антител к коронавирусу организмом человека.

Фото: Instagram / МДЦ "Артек"