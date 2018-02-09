У отца Юлии Началовой обнаружили рак кишечника

Виктор Началов узнал о страшной болезни на психологической реабилитации в Израиле.

Несчастья не перестают сыпаться на семью певицы Юлии Началовой, которая скончалась 11 марта 2019 года в самом расцвете сил. Теперь страшный недуг обнаружили у ее отца Виктора Началова. Врачи диагностировали у него рак кишечника. Об этом он заявил в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Виктор Началов узнал о болезни совершенно случайно. После смерти дочери он вместе с супругой отправился на психологическую реабилитацию в Израиль. Там семейная пара прошла ряд обследований, которые и выявили у Началова опухоль.

Врач Роман Барака заявил, что своей смертью Юлия спасла отца. В противном случае он бы не поехал в Израиль, и, возможно, болезнь обнаружилась бы слишком поздно. А так проблему удалось выявить на ранней стадии и провести на высочайшем уровне операцию.

Ранее мы писали, что Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице.

Фото: Instagram / julianachalova

Видео: YouTube / MedStar Health